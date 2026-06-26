El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, reaccionó con dureza ante el embargo de las cuentas del Comité Olímpico Dominicano (COD) y varias federaciones deportivas, una medida que afecta directamente las operaciones del movimiento olímpico nacional.

Cruz expresó que en un momento de celebración y avances para el deporte dominicano, este tipo de acciones generan frustración y van en contra del espíritu de unidad que necesita el sector.

El funcionario calificó como inaceptable cualquier intento de presión o “chantaje” contra las instituciones deportivas, asegurando que no se puede permitir que intereses particulares afecten el desarrollo del deporte en el país.

Asimismo, el ministro afirmó que cualquier persona que atente contra el deporte dominicano será considerada “no grata”, reiterando su llamado a la sensatez y al respeto institucional.

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Finalmente, Kelvin Cruz exhortó a las partes involucradas a buscar soluciones que permitan restablecer la normalidad del COD y sus federaciones, destacando que el deporte debe ser un espacio de unión, apoyo y crecimiento para toda la nación.

El embargo al COD

Las cuentas del Comité Olímpico Dominicano habrían sido nuevamente objeto de un bloqueo, situación que vuelve a impactar la operatividad administrativa y financiera de la institución. De acuerdo con informaciones, esta no sería la primera vez que ocurre una medida similar en un corto período, ya que se han reportado episodios previos de restricciones que han afectado el flujo normal de recursos destinados a las federaciones deportivas y compromisos del movimiento olímpico.

El organismo se encuentra realizando gestiones para esclarecer las causas del bloqueo y lograr el restablecimiento de sus cuentas lo antes posible.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más