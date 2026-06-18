Nueva York vivió este jueves una jornada inolvidable con el desfile de celebración de los New York Knicks por la conquista del campeonato de la NBA, un título que puso fin a 53 años de espera y que desató una multitudinaria fiesta en las calles de Manhattan encabezada por Karl-Anthony Towns.

El dominicano, quien lució sonriente sobre una de las carrozas del recorrido, fue uno de los jugadores más ovacionados por los miles de aficionados vestidos de naranja y azul que abarrotaron Broadway para acompañar al equipo campeón desde Battery Park hasta la plaza del Ayuntamiento.

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La celebración marcó un momento histórico para la franquicia neoyorquina, ya que, aunque los Knicks habían ganado los campeonatos de 1970 y 1973, nunca antes habían realizado un desfile de estas dimensiones. La ciudad respondió con una asistencia masiva para homenajear al equipo que derrotó a los San Antonio Spurs en cinco partidos para conquistar el título de 2026.

Junto a Towns, figuras como Jalen Brunson, elegido Jugador Más Valioso de las Finales, OG Anunoby, Josh Hart y Mikal Bridges recibieron el cariño de una afición que esperó más de medio siglo para volver a celebrar un campeonato de la NBA.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más