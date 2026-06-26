El dominicano Junior Caminero tuvo una jornada histórica este jueves al conectar tres cuadrangulares por primera vez en su carrera en Grandes Ligas para sumar 19 en la actual temporada y convertirse en el líder entre los dominicanos, guiando la victoria de los Rays de Tampa Bay 13-2 sobre los Reales de Kansas City.

El infielder quisqueyano fue la figura ofensiva del encuentro disputado en el Tropicana Field, donde los Rays desplegaron una ofensiva de 15 imparables y dominaron ampliamente a sus rivales.

Caminero abrió su espectáculo de poder desde la primera entrada, cuando conectó su primer jonrón del juego ante el abridor Seth Lugo, colocando temprano en ventaja a los Rays con un batazo por el jardín izquierdo.

El joven dominicano volvió a castigar al pitcheo de Kansas City en la quinta entrada con su segundo cuadrangular solitario, consolidando una actuación ofensiva dominante frente a los Reales.

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La consagración llegó en la octava entrada, cuando Caminero disparó un tercer jonrón de tres carreras que selló una jornada perfecta y elevó su total a 19 cuadrangulares en la temporada.

Con este triunfo, Tampa Bay se apoyó en una sólida actuación colectiva tanto ofensiva como monticular para dividir la serie ante Kansas City, mientras Caminero firmó una de las actuaciones más destacadas de su joven carrera en MLB.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más