El dominicano Junior Caminero volvió a hacerse sentir con el madero al conectar un cuadrangular de dos carreras que resultó decisivo en la victoria 8-3 de los Rays de Tampa Bay sobre los Angelinos de Los Ángeles durante la jornada dominical de las Grandes Ligas.

Caminero desapareció la pelota en la octava entrada para romper el empate y darle la ventaja definitiva a Tampa Bay, que fabricó un rally de cinco carreras en ese episodio para asegurar el triunfo y evitar la barrida en la serie.

El batazo representó el jonrón número 15 de la temporada para el antesalista y puso fin a una racha de diez partidos consecutivos sin conectar de vuelta completa, reafirmando su proyección para esta temporada 2026

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Con su actuación, el joven pelotero continúa consolidándose como una de las principales figuras ofensivas de Tampa Bay y mantiene un sólido rendimiento en una campaña en la que ha sido protagonista con su poder y producción de carreras.

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