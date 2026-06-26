El Ministerio de la Juventud realizará este sábado 27 de junio el lanzamiento oficial de los Juegos de Verano 2026, una iniciativa que busca promover el deporte, la integración y la sana competencia entre la juventud dominicana. La actividad se llevará a cabo a partir de las 9:00 de la mañana en el Malecón Deportivo de Santo Domingo, con una programación que se extenderá durante los días 27 y 28 de junio.

El evento reunirá a jóvenes atletas del Gran Santo Domingo y de distintas provincias del país en competencias de voleibol, fútbol y baloncesto 3×3, con el propósito de fomentar el desarrollo integral de la juventud a través de la práctica deportiva y la convivencia sana.

Como parte de la jornada inaugural, el Ministerio de la Juventud anunció la participación especial de la selección dominicana de voleibol que representará al país en los próximos Juegos Centroamericanos, ofreciendo una exhibición para los asistentes.

Asimismo, el programa contempla una exhibición amistosa de fútbol entre las provincias de Espaillat y Hermanas Mirabal (Salcedo), encuentro que busca fortalecer los lazos deportivos entre los jóvenes de ambas demarcaciones.

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Bajo el lema "Vive la emoción del deporte junto a la juventud dominicana", los Juegos de Verano 2026 procuran convertir el Malecón Deportivo en un espacio de encuentro donde el talento, el trabajo en equipo y la competencia saludable sean protagonistas.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más