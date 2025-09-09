COLIMDO.- Oscar Santana se hizo del oro y Manuel Simó de la medalla de plata en la Copa Panamericana Junior de San Salvador, y en el Open Panamericano Senior de judo que concluyó el domingo en San Salvador.

Además de las preseas de oro y plata, los atletas judocas Creymarlin Valdez y Antony Matos se alzaron con sendas preseas de bronce en sus respectivas categorías.

La Copa Panamericana Junior de San Salvador, y el Open Panamericano de Judo entregó puntos para la clasificación a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La participación de los judocas en el certamen internacional fue posible gracias a los recursos destinados por el Ministerio de Deportes para la preparación de los atletas hacia la cita regional del 2026.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Oscar Santana conquistó el oro al superar en la final del Open Panamericano Senior a Samuel Corzo, de Venezuela, en la final de la categoría -100 kilos. En la semifinal, Santana superó a Alexis Esquivel, de México, quien se quedó con el bronce, junto a su compatriota Jeremy Olivares.

En -70 kilos, Esmeralda Damiano se quedó con la plata al caer ante Diana Brenes, de Costa Rica. La quisqueyana superó en los cuartos de final a Fiorella Montero, de Costa Rica, y en la semifinal venció a Eliana Aguilar, de Venezuela.

Creymarlin Valdez, en -63 kilos, ganó el bronce al derrotar en el combate de repechaje a Keyla Navas, de Guatemala. En los cuartos de final, Valdez doblegó a Noilyn Aguilar Bravo, de Costa Rica, y cayó en la final ante Anriquelis Barrios, de Venezuela.

Antony Santos, en -73 kilos, obtuvo el bronce al vencer a Alejandro Mora, de Costa Rica. En los cuartos de final, Santos se impuso ante Andrés Pariche, de Venezuela, y en la semifinal fue superado por Ronal González, de Panamá.

Manuel Simó, en -60 kilos; Elmert Ramírez, en -66 kilogramos, y Kendry Abad Mateo ocuparon el séptimo peldaño en sus respectivas categorías.

Los atletas estuvieron acompañados por los entrenadores Wander Mateo, Esteban Méndez Lazo y Rolando Robles Gonzalo.

En la Copa Panamericana Junior de San Salvador, y en el Open Panamericano Senior de judo participaron un total de 120 atletas, incluidos 66 en la rama masculina y 54 en femenino.