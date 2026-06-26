Vladimir Guerrero Jr encabeza el grupo de cinco jugadores dominicanos que superaron la Fase 1 de las votaciones para el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas (MLB) 2026, manteniéndose en carrera hacia la titularidad del evento.

Además de Guerrero Jr, también avanzaron. Juan Soto, Junior Caminero, Teoscar Hernández y Jesús Sánchez, quienes lograron mantenerse entre los más votados en sus respectivas posiciones.

La MLB dio a conocer los resultados de la Fase 1, donde se seleccionan los dos jugadores más votados por posición en cada liga, además de los seis jardineros con mayor respaldo del público, quienes pasan a la siguiente etapa.

En la Liga Americana, Vladimir Guerrero Jr. y Junior Caminero destacaron entre los infielders más votados, mientras que Jesús Sánchez logró avanzar entre los jardineros más apoyados por los fanáticos.

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En la Liga Nacional, Juan Soto y Teoscar Hernández encabezaron el grupo de dominicanos que continúan en competencia, dentro de una lista dominada por figuras estelares del béisbol de Grandes Ligas.

La Fase 2 de la votación comenzará el lunes al mediodía y finalizará el jueves 2 de julio, donde los fanáticos elegirán a los jugadores titulares que formarán parte del Juego de Estrellas MLB 2026.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más