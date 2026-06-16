El dominicano Juan Soto figura fuera de los primeros puestos en la votación para el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, a pesar de firmar una de las mejores campañas ofensivas entre los jardineros de la Liga Nacional.

En el primer boletín divulgado por MLB, el jardinero de los Mets de Nueva York aparece en la novena posición entre los outfielders con 421,513 votos, una ubicación que contrasta con el rendimiento que ha mostrado durante la temporada.

Soto batea para .293 con un porcentaje de embasarse de .387 y un slugging de .561, además de acumular 15 cuadrangulares y 34 carreras impulsadas en apenas 54 partidos, luego de perder varias semanas por una lesión que lo envió a la lista de incapacitados.

La falta de respaldo en las votaciones no es un hecho aislado para el quisqueyano. En la pasada temporada tampoco fue elegido por los fanáticos ni como titular ni como reserva, pese a registrar una producción ofensiva que lo colocaba entre los mejores jugadores de la Liga Nacional antes del receso del Juego de Estrellas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las votaciones para definir a los titulares del clásico de mitad de temporada permanecerán abiertas durante los próximos días, por lo que Soto aún mantiene opciones de escalar posiciones si recibe un mayor apoyo de los aficionados.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más