Juan Soto llegó este jueves a 100 carreras impulsadas en la temporada en el holgado triunfo de los Mets sobre los Padres, en tanto que sendos cuadrangulares de los también dominicanos Jhonkensy Noel y José Ramírez pusieron a los Guardianes más cerca de los Playoffs.

Guardianes 3-1 Tigres

Los Guardianes de Cleveland se impusieron a los Tigres de Detroit en su visita al Comerica Park, con lo que ajustaron una séptima victoria al hilo que los ponen a juego y medio del último cupo de clasificación.

Los dominicanos Noel y Ramírez conectaron cuadrangulares en la cuarta y séptima entrada, respectivamente.

Desde la lomita, un grupo de cuatro lanzadores liderados por Tanne Bibee (11-11) apenas le permitió cinco imparables a la ofensiva de los Tigres, una de las más potentes de las Grandes Ligas.

El buen momento de Cleveland lo llevó a enfrascarse en una lucha de poder a poder por el comodín de la Liga Americana con otros cuatro equipos: Yanquis, Astros, Marineros y Medias Rojas.

Marineros 2-0 Reales

En otro resultado siempre relacionado con la lucha por el comodín, los Marineros de Seattle blanquearon a los Reales de Kansas City.

El dominicano Jorge Polaco impulsó una de las carreras con una línea al jardín central, llevando su total de carreras impulsadas a 73 en la presente temporada.

Con una novena entrada sin carreras, el mexicano Andrés Muñoz llegó a 36 salvamentos y es tercero en la lista general de MLB, superado solamente por Carlos Estévez (40) de Kansas City y Robert Suárez (39) de San Diego.

El récord de Seattle queda en 84 triunfos y 69 derrotas, igualando a los Astros de Houston en el liderato de la división Oeste en la Liga Americana.

Mets 6-1 Padres

En un duelo entre equipos en puestos de clasificación, los Mets de Nueva York derrotaron a los Padres de San Diego.

El dominicano Juan Soto llegó a 100 carreras impulsadas en la temporada con un sacrificio en el tercer episodio.

Soto, de 26 años y en su primer año con los Mets, suma su tercera campaña consecutiva con por lo menos 100 carreras remolcadas, su récord personal es de 110 (2019).

El joven sentimiento, Jonah Tong, lanzó cinco entradas completas en las que permitieron cuatro hits y una carrera para su segunda victoria en las Grandes Ligas.

