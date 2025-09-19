El baloncestista dominicano Chris Duarte debutó este jueves en partido oficial con su nuevo equipo, el Unicaja de Málaga, aportando cinco puntos en la primera victoria en el torneo del equipo español, vigente campeón y que se impuso en su estreno en la Copa Intercontinental FIBA de Singapur alAlahli libio (61-73), en un partido de bajo acierto donde destacó su compatriota Tyson Pérez, con 16 puntos.

El exjugador de la NBA acertó con su único lanzamiento de dos puntos y con uno de los dos triples que intentó. Además capturó dos rebotes defensivos, repartió una asistencia y acabó con una valoración de siete créditos.

Con su victoria ante el campeón de la Basketball Africa League (BAL), en el primero de sus dos duelos en el grupo A de este torneo FIBA, el conjunto malagueño dependerá de sí mismo en su segundo partido de esta fase, este viernes frente al Utsunomiya Brex japonés, para acceder a la final del domingo y defender la corona de la Intercontinental ganada en 2024 en este mismo país del Sudeste Asiático.

El 10-16 del primer cuarto, con bajísimos porcentajes en tiros de campo, evidenciaba que el partido iba a tener momentos más propios de un encuentro amistoso que de un primer compromiso oficial y con un título en juego. Así, se vio a dos equipos sin tino en los lanzamientos a canasta y con errores propios de la pretemporada.

Con la sensación de ir a medio gas, el Unicaja logró una ligera ventaja gracias a dos triples anotados en sus dos primeros intentos, uno a tablero del ala-pívot hispanodominicano Tyson Pérez y otro al contraataque del escolta estadounidense nacionalizado belga Tyler Kalinoski.

El rebote, por mayor intensidad, estaba siendo para el Alahli. Así, de un 10-20 a favor, los de Ibon Navarro sufrieron en el segundo cuarto un parcial de 10-2 en contra gracias al buen hacer del equipo de la ciudad de Trípoli, poco a poco más entonado, pero con lógicas carencias (20-22).

El campeón africano encontró once puntos del alero caboverdiano Iván Almeida en el primer tiempo para marcharse al descanso al rebufo de un Unicaja sin fluidez, pero con mejor rotación para aguantar la distancia en el marcador (28-34, descanso).

En la reanudación llegó el momento Kalinoski. El triplista del equipo español siguió infalible desde el tiro exterior, mientras que el base estadounidense con pasaporte montenegrino Kendrick Perry comandó el juego de los suyos en alternancia con Alberto Díaz. Con estos mimbres, el Unicaja, casi en el ecuador del tercer cuarto, respiraba tranquilo (31-45).

A falta del último acto, el conjunto andaluz mandaba por doce puntos y sabía que, si no bajaba el pistón, mucho tenía que complicarse para dejar escapar este primer examen en Singapur ante un rival limitado y que luchó, pero sus únicos jugadores inspirados, Almeida (21 puntos y 23 de valoración) e Ismael Romero (20 puntos), no bastaron ante la coralidad cajista.

Ibon Navarro controló, como de costumbre, las cargas y el minutaje, e hizo debutar de manera oficial con el Unicaja a los fichajes para esta campaña: el base estadounidense Xavier Castañeda, el alero dominicano y ex de la NBA Chris Duarte, y como ala-pívots el bosnio Emir Sulejmanovic y el norteamericano James Webb III, el que más brilló al aportar 12 puntos y 15 de valoración.

– Ficha técnica:

61 – Alahli SC (10+18+15+18): Maker (2), Boissy (9), Badrush (2), Almeida (21), Romero (20) -quinteto inicial-, Knight (7), Benaljah (0), Dawo (0) y Mohammed (0).

73 – Unicaja (16+18+21+18): Perry (2), Duarte (5), Barreiro (2), Tyson Pérez (16), Kravish (6) -quinteto inicial-, Balcerowski (5), Webb III (12), Kalinoski (12), Díaz (0), Castañeda (2), Djedovic (2) y Sulejmanovic (9).

Árbitros: Roberto Vázquez, Yann Vezo Davidson y Carlos Vélez.

Incidencias: Primer partido de la fase de grupos de la Copa Intercontinental FIBA, disputado en el Indoor Stadium de Singapur.

