La dominicana Marileidy Paulino, que defendía su corona mundial de los 400 metros de Budapest 2023, no pudo repetir el éxito de hace dos años al concluir segunda la final en Tokio que se adjudicó la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, que, con un tiempo de 47.78, el segundo más rápido de la historia, se llevó el oro y el récord nacional y de los campeonatos.

La final por el oro de los 400 metros fue vibrante, de altos vuelos, y el público acompañó con sus palmas mientras contemplaba una carrera histórica, ya que desde 1985 ninguna atleta había logrado dar la vuelta al estadio en menos de 48 segundos y en esta ocasión lo hicieron dos corredoras.

"Gracias a Dios por todo, gracias a Dios por su misericordia conmigo, me siento ganadora porque he corrido todo el año, he sido consistente y 5 años de carrera solo Dios lo hace, corriendo todo el año 8 y 10 carrera, eso me hace sentir grandiosa, me hace sentir privilegiada de mi misma, de Dios, de mi equipo de trabajo y no descansaré hasta lograr mi objetivo, aún tengo la fe intacta hacia Dios para conmigo", escribió Paulino en su cuenta de Instagram.

Marileidy Paulino, campeona olímpica en París y oro mundial en Budapest 2023, era la rival a batir y McLaughlin pudo con ella. La estadounidense, por la calle cinco, voló, literalmente, sobre una pista mojada por la lluvia, y paró el crono en 47.78, récord de los campeonatos y a solo dieciocho centésimas de la histórica plusmarca (47.60) que aún posee desde el 6 de octubre de 1985 en Camberra la alemana Marita Koch.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La velocidad de McLaughlin, doble campeona olímpica de 400 vallas y del relevo 4×400, hizo exprimirse al máximo a Marileidy Paulino, que llegó a meta con un tiempo de 47.98, récord nacional dominicano y tercer tiempo más rápido de la historia.

El bronce fue para la bareiní Saiwa Ed Naser con 48.19, su mejor registro de la temporada, que arrebató el puesto de podio a la polaca Natalia Bukowiecka (49.27).

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más