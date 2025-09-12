El pívot Joel Soriano fue presentado este jueves como nuevo jugador del Casademont Zaragoza en un acto en el que expresó sus primeras sensaciones en la capital aragonesa y cómo ve a su nuevo equipo, al que llega cedido por el Valencia Basket en el que el también dominicano Jean Montero será sometido a nuevas pruebas ante persistentes molestias en un dedo de la mano derecha.

“Estamos fuertes”, afirmó Soriano en una rueda de prensa sobre su equipo y acerca de cómo llega la escuadra rojilla a la nueva campaña, que comenzará en octubre, para la que están trabajando “para mejorar”.

El pívot señaló que se trata de “un equipo nuevo” que está cogiendo ritmo y también el estilo de juego que busca el entrenador, Jesús Ramírez, con jugadores que se han incorporado hace poco, como él mismo o Joaquín Rodríguez.

Sobre ese estilo de juego que quiere Ramírez, dijo que busca “jugar rápido”, con presión constante a la bola y con los jugadores “enfocados defensivamente”.

Acerca de lo que le ha pedido el entrenador a él, desveló que quiere que tenga “presencia” en la defensa y “en la pintura” para encargarse de los rebotes y de bloquear tiros.

En cuanto a las diferencias que ha notado entre la ACB y la G-League, aseguró que en la liga española el juego es “mucho más rápido” y técnico, además de tratarse de una competición “mucho más física”, con un estilo de juego “muy diferente del americano”.

Dedo de la derecha

El exterior dominicano del Valencia Basket Jean Montero será sometido a nuevas pruebas ante las persistentes molestias que tiene en un dedo de la mano derecha que se lesionó en el tramo final de la pasada campaña, según pudo saber EFE por fuentes conocedoras de la situación. Montero ya no jugó este miércoles en Teruel el encuentro amistoso del Valencia Basket ante el Casademont Zaragoza, en el que además se lesionaron los también exteriores Xabi López-Arostegui, que sufrió un fuerte golpe y una notable herida en la mano izquierda, y Brancou Badio, que notó un tirón en la parte posterior de una prueba. Ambos serán sometidos también a diversas pruebas médicas. El jugador dominicano sufrió un golpe en la mano derecha en un partido de las eliminatorias por el título de la Liga Endesa la pasada campaña y aunque no tuvo que dejar de jugar las molestias persistieron y, de hecho, las ha mantenido este verano en la participación con su selección en el AmeriCup y las tuvo también hace unos días en el primer encuentro de la pretemporada del Valencia ante el UCAM Murcia. Estos tres problemas en la línea exterior del Valencia llegan cuando faltan apenas dos semanas para el debut oficial del equipo de Pedro Martínez, que se producirá en Málaga el próximo 27 de septiembre ante el Unicaja.

