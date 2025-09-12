Aaron Judge, la estrella de los Yanquis de Nueva York, llegó este jueves a los 361 jonrones en su carrera igualando al legendario Joe DiMaggio en el triunfo de los Yanquis de Nueva York por 9-3 ante los Tigres de Detroit.

El estadounidense tuvo un fulgurante arranque de partido al conectar dos jonrones en las tres primeras entradas.

El californiano abrió fuego con un primer cuadrangular de 126 metros en el 'inning' inicial y después pegó otro en el tercero, cuando los Yanquis dominaban por un provisional 5-1.

El 'Juez', de 33 años, llegó a 361 cuadrangulares en sus diez temporadas con los 'Bombarderos del Bronx'.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Con esta producción igualó al mítico DiMaggio en la cuarta posición de la lista de los mayores cañoneros de los Yankees, liderada por Babe Ruth (659 jonrones), seguido de Mickey Mantle (536) y Lou Gehrig (493).

En la temporada, Judge ocupa la cuarta posición de Las Mayores con 46 jonrones, superado por los 53 de Cal Raleigh (Marineros), los 50 de Kyle Schwarber (Filis)y los 48 de Shohei Ohtani (Dodgers).

Filis 6-4 Mets

El otro equipo de Nueva York, los Mets, cayeron en su visita a los Filis de Filadelfia.

El dominicano Juan Soto se quedó en un hit en sus cuatro turnos al bate para la novena de Queens.

Su compañero y compatriota Starling Marte conectó otro imparable y remolcó dos carreras.

Orioles 3-2 Piratas

Los Orioles de Baltimore derrotarona los Piratas de Pittsburgh con un hit y una carrera impulsada por el puertorriqueño Emmanuel Rivera.

El dominicano Alexander Canario bateó un jonrón solitario para los Piratas.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más