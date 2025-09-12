La selección de Uruguay se enfrentará a las de República Dominicana y Uzbekistán en dos partidos amistosos de preparación para el Mundial 2026 que se jugarán en Malasia enmarcados en la fecha FIFA de octubre.

Así lo indicó este jueves la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en un comunicado en el que brindó los detalles de los dos primeros encuentros que servirán a la Celeste.

El 10 de octubre Uruguay se medirá con República Dominicana en Kuala Lumpur, mientras que el 13 se enfrentará a Uzbekistán en Malaca.

A lo largo de su historia, la Celeste nunca se enfrentó al conjunto caribeño, mientras que en dos oportunidades se puso cara a cara con los asiáticos,con una cosecha de 3-0 en ambas ocasiones.

Este martes, la Celeste disputó ante Chile su último encuentro de las eliminatorias sudamericanas, en las que selló su boleto al Mundial que Estados Unidos, México y Canadá albergarán el próximo año.

Tras ocupar los puestos de arriba a lo largo de los 732 días que duró la competición para Uruguay, el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa acabó en la cuarta posición con 28 puntos acumulados, producto de siete victorias, siete igualdades y cuatro derrotas.

De esa forma, la Celeste clasificó a su quinta Copa del Mundo consecutiva luego de haber estado en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

