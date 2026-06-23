Los Astros de Houston sumaron una nueva preocupación a su extensa lista de lesionados luego de que el campocorto dominicano Jeremy Peña abandonara el partido del lunes ante los Blue Jays de Toronto por una aparente lesión en el isquiotibial derecho.

La situación ocurrió en la sexta entrada del encuentro disputado en el Rogers Centre. Peña conectó un foul y de inmediato se llevó la mano a la parte posterior de la pierna derecha, mostrando signos de molestia. Aunque inicialmente indicó al cuerpo técnico que podía continuar, el dirigente Joe Espada y un preparador físico salieron al terreno para evaluarlo antes de decidir retirarlo del juego.

Antes de abandonar el encuentro, el dominicano había tenido una destacada actuación ofensiva al batear de 2-1, robarse dos bases y anotar una carrera. Su lugar fue ocupado por Brice Matthews como bateador emergente, mientras que Raynel Delgado pasó a cubrir el campocorto.

La posible lesión genera preocupación en Houston debido a que Peña ya estuvo fuera de acción esta temporada por una distensión de grado uno en el tendón de la corva. Aquella molestia lo obligó a permanecer más de un mes en la lista de lesionados, desde el 13 de abril hasta su regreso el 18 de mayo.

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A pesar del tiempo perdido, Peña ha sido una de las piezas más importantes de los Astros en 2026. El jugador de 28 años mantiene promedio de bateo de .286, con seis cuadrangulares y una sólida labor defensiva. Su ausencia sería un golpe significativo para un equipo que ya cuenta con diez jugadores lesionados, incluidos los infielders Carlos Correa, Nick Allen y Braden Shewmake.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más