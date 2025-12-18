El escolta dominicano del Valencia Basket Jean Montero destacó la dificultad de competir en la Euroliga y pidió “mantener los pies sobre la tierra” ante el buen rendimiento del equipo ‘taronja’, que venció este martes al Olympiacos y que es segundo con 11 victorias en 16 partidos.

“Ningún partido es fácil y cualquier equipo te puede ganar un día que te note bajo de energía. Nosotros nos tenemos que mantener enfocados, con los pies sobre la tierra y tratar de sacar el partido en Israel también”, dijo Montero en declaraciones facilitadas por el club antes del partido de este jueves contra al Maccabi Tel Aviv.

Montero señaló el ritmo ofensivo de su equipo como una de las claves para vencer en el encuentro de la jornada 17 de la Euroliga. “Tratar de implantar nuestro ritmo de tiros, eso va a ser muy importante, como la defensa y la intensidad durante los 40 minutos”, afirmó.

