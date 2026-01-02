El exterior dominicano del Valencia Basket Jean Montero recordó antes de visitar este viernes al Surne Bilbao que no hay encuentros sencillos en la Liga Endesa y que el equipo vasco está muy fuerte en su pista.

“No hay partidos fáciles en acb. El Bilbao está jugando muy bien en casa. Sobre todo, ahora en enero, que tenemos muchos partidos, tenemos que jugar en conjunto, en equipo, ayudarnos todos cada vez que estemos la pista. Combinar la Euroliga con la Liga acb no es una cosa fácil”, señaló en declaraciones a los medios.

El dominicano habló del hecho de que deben disputar ocho partidos en apenas quince días y dijo que el equipo está preparado para el reto por el trabajo previo y por su manera de jugar de la mano del técnico Pedro Martínez

"Hicimos una pretemporada muy buena, aunque yo no tan buena porque estuve lesionado. Pero lo bueno es que tenemos piernas", aseguró.

"Con la adaptación al partido, los cambios que hacen también Pedro y el 'staff' técnico. Son cosas que al final nos ayudan a llegar a finales de partido más frescos, con más energía que el otro equipo, y al final por eso podemos dar siempre un paso más, un paso más en cada partido”, concluyó.

