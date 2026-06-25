El baloncestista dominicano Jean Montero continúa escribiendo páginas doradas en su joven carrera tras conquistar la Liga Endesa con el Valencia Basket, que derrotó al Barcelona 108-84 en el cuarto partido de la final para asegurar el campeonato del baloncesto español.

Montero, quien fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) de la serie final, destacó el carácter y la ambición de un equipo que supo sobreponerse a los momentos difíciles durante toda la temporada. “Todos somos jóvenes y ambiciosos, ninguno había ganado antes. A pesar de las grandes derrotas que tuvimos durante el año, nunca nos desconectamos y siempre creímos en nosotros mismos”, expresó el base dominicano tras el encuentro.

El jugador de 22 años fue una de las principales figuras del conjunto valenciano a lo largo de la campaña, consolidándose como uno de los talentos emergentes más importantes del baloncesto europeo. Su desempeño en la final fue clave para que el Valencia Basket levantara uno de los títulos más importantes de su historia reciente.

Este nuevo logro llega apenas semanas después de que Montero fuera reconocido como el MVP de los cuartos de final de la Euroliga. En esa fase, lideró una histórica remontada del Valencia Basket frente al Panathinaikos, ayudando al equipo español a alcanzar la Final Four de la máxima competición continental.

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Durante la serie europea, el dominicano promedió una valoración de 26.8 puntos por partido y 18.6 puntos anotados, números que le permitieron recibir elogios de la propia Euroliga, que lo consideró una de las grandes revelaciones de la temporada.

Además de ser nombrado MVP de los cuartos de final, Montero fue seleccionado como el Mejor Jugador Joven de la Euroliga e incluido en el mejor quinteto del torneo, confirmando su ascenso entre las principales figuras del baloncesto europeo.

Tras la conquista de la Liga Endesa, la afición del Valencia Basket coreó “Montero quédate” en las gradas, aunque el jugador prefirió no pronunciarse sobre su futuro. Visiblemente emocionado, dedicó el triunfo a su familia y reconoció que se trata de uno de los momentos más especiales de su carrera.

Con apenas 22 años, Jean Montero sigue acumulando éxitos y reafirmando su condición de referente del deporte dominicano a nivel internacional, llevando el nombre de la República Dominicana a lo más alto del baloncesto europeo.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más