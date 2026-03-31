El fútbol italiano sumó este martes otro capítulo doloroso en su historia reciente. Italia quedó eliminada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras perder en la final del repechaje europeo ante Bosnia y Herzegovina en el estadio Bilino Polje de Zenica.

Es la tercera edición consecutiva de la Copa del Mundo sin la selección que ostenta cuatro títulos mundiales (1934, 1938, 1982 y 2006).

La Azzurra, dirigida por Gennaro Gattuso, no logra clasificarse desde Brasil 2014. En el repechaje para Rusia 2018 fue eliminada por Suecia y para Catar 2022 cayó ante Macedonia del Norte. Ahora, Bosnia le cerró la puerta en su propia casa y selló una hazaña histórica: será la primera participación mundialista de la selección balcánica.

La paradoja es que entre esas ausencias mundialistas, Italia conquistó la Eurocopa 2020 (disputada en 2021) con un fútbol brillante bajo la dirección de Roberto Mancini. Pero el ciclo clasificatorio volvió a ser su talón de Aquiles.

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Con esta eliminación, la Azzurra acumulará al menos 16 años sin disputar una Copa del Mundo. Su próxima oportunidad será en el Mundial 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos.

Bosnia y Herzegovina, al Mundial por primera vez

La selección bosnia, que en las semifinales del repechaje había eliminado a Gales en los penales (4-2, tras empatar 1-1), completó la gesta al superar a Italia en Zenica. El equipo dirigido por Sergej Barbarez escribió la página más importante de su historia futbolística.

Bosnia y Herzegovina integrará el grupo B del Mundial 2026, donde se medirá con Canadá, Suiza y Catar.

Suecia gana a Polonia: Gyökeres, el héroe en el minuto 87

En el Strawberry Arena de Estocolmo, Suecia se cobró la revancha ante Polonia, la misma selección que le había arrebatado el boleto mundialista en el repechaje rumbo a Catar 2022.

El delantero Viktor Gyökeres, goleador del Sporting de Lisboa, fue la figura del encuentro con un tanto decisivo en el minuto 87 que selló el 3-2 definitivo.

El resultado coronó una remontada sueca cargada de dramatismo. Polonia, con Robert Lewandowski como estandarte a sus 37 años, peleó hasta el final, pero no le alcanzó para prolongar su sueño mundialista.

Suecia integrará el grupo F junto a Japón, Países Bajos y Túnez, una zona exigente en la que deberá demostrar que su clasificación no fue casualidad, pese a una fase de grupos eliminatoria en la que terminó última de su sector.

Turquía gana a Kosovo: Aktürkoglu devuelve a los turcos tras 24 años

Turquía venció 1-0 a Kosovo gracias a un gol de Kerem Aktürkoglu, delantero del Fenerbahçe, en el minuto 53. La selección dirigida por Vincenzo Montella selló así su regreso a un Mundial después de 24 años de ausencia.

La última participación turca en una Copa del Mundo data de Corea del Sur y Japón 2002, donde protagonizó una actuación histórica al alcanzar el tercer puesto. Figuras como Arda Güler, la joya del Real Madrid, liderarán ahora la ilusión de una nueva generación.

Turquía fue ubicada en el grupo D, donde se medirá con Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Para Kosovo, que buscaba su primera clasificación mundialista, la derrota puso fin a un camino épico que incluyó una remontada memorable ante Eslovaquia (4-3) en las semifinales del repechaje.

Las finales que completan el cuadro

Además de las cuatro finales del repechaje de la UEFA, este martes se disputaron los cruces intercontinentales que definen los dos últimos cupos:

Repechaje UEFA

Final Resultado Clasificado Suecia-Polonia 3-2 Suecia → grupo F Kosovo-Turquía 0-1 Turquía → grupo D Bosnia-Italia Victoria de Bosnia Bosnia y Herzegovina → grupo B Rep. Checa-Dinamarca Por confirmar → grupo A

Repechaje intercontinental (en México)

Final Sede Grupo de destino Jamaica-R. D. del Congo Guadalajara Grupo K (con Portugal, Uzbekistán y Colombia) Bolivia-Irak Monterrey Grupo I (con Francia, Senegal y Noruega)

Un Mundial histórico: 48 selecciones por primera vez

La Copa del Mundo 2026 marcará un hito en la historia del fútbol al reunir a 48 selecciones, 16 más que en las ediciones anteriores. El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio en 16 estadios repartidos entre Estados Unidos, México y Canadá, con un total de 104 partidos.

Antes del repechaje, 42 selecciones ya tenían asegurada su plaza. Con las clasificaciones de Suecia, Turquía y Bosnia y Herzegovina, el número ascendió a 45, a la espera de que la final de la UEFA restante y los dos cruces intercontinentales completen el plantel definitivo de 48.

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