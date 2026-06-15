La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este lunes con el duelo entre Nueva Zelanda e Irán, correspondiente al Grupo G, en un compromiso en el que ambas selecciones buscarán arrancar con una victoria que las acerque a la siguiente fase del torneo.

Irán llega al encuentro con el cartel de favorito gracias a su experiencia internacional y al sólido desempeño mostrado en las eliminatorias asiáticas, mientras que Nueva Zelanda intentará dar la sorpresa apoyándose en el orden defensivo y el entusiasmo de disputar una nueva cita mundialista.

El conjunto iraní confía en el liderazgo de sus principales figuras para imponer condiciones desde el inicio, aunque sabe que enfrente tendrá a un rival que suele competir con intensidad y aprovechar al máximo las oportunidades que genera.

Para Nueva Zelanda, sumar puntos en el debut sería un impulso importante en sus aspiraciones de clasificación, por lo que se espera un planteamiento disciplinado y enfocado en neutralizar el poder ofensivo de los asiáticos.

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El encuentro marcará el estreno de ambas selecciones promete un duelo en el que cada detalle podría resultar decisivo para comenzar con buen pie su camino en el Mundial 2026.

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