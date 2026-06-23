Inglaterra no pudo romper el sólido muro defensivo de Ghana y terminó empatando 0-0 este martes en el Boston Stadium, en un partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026.1

Los dirigidos por Thomas Tuchel dominaron gran parte del encuentro, controlando la posesión del balón y generando las ocasiones más peligrosas. Harry Kane, Jude Bellin igham y Cole Palmer lideraron los ataques ingleses, pero se encontraron con una defensa africana muy ordenada y un inspirado guardameta Benjamin Asare.

La oportunidad más clarapara los Three Lions llegó en el minuto 86. Bukayo Saka sacó un potente disparo que fue desviado por Asare, dejando el rebote servido para Harry Kane. Sin embargo, el capitán inglés envió increíblemente su remate por encima del travesaño cuando parecía que el gol era inevitable.

Ghana también tuvo opciones para llevarse la victoria. En la segunda mitad, las Black Stars aprovecharon algunos espacios al contragolpe y estuvieron cerca de sorprender a Inglaterra, aunque les faltó precisión en la definición para romper el empate.

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Con este resultado, Ghana consigue un valioso punto que mantiene vivas sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final, mientras que Inglaterra deja escapar una gran oportunidad de asegurar su clasificación anticipada y deberá buscar el boleto en su próximo compromiso.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más