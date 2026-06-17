La selección de Inglaterra comenzó con notoriedad su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al imponerse 4-2 sobre Croacia en un emocionante encuentro disputado en Dallas, donde los ingleses supieron reaccionar cada vez que su rival logró igualar el marcador.

Harry Kane abrió el camino para los británicos al convertir un penal al minuto 11, aunque Martin Baturina respondió con un potente disparo desde fuera del área para establecer el 1-1. Antes del descanso, Kane volvió a aparecer con un certero cabezazo para devolver la ventaja a Inglaterra, pero Petar Musa igualó nuevamente en el tiempo añadido de la primera mitad.

El conjunto dirigido por Gareth Southgate retomó el control apenas iniciado el complemento gracias a una definición de Jude Bellingham al minuto 46, un tanto que permitió a los ingleses manejar con mayor tranquilidad el desarrollo del partido ante una Croacia que nunca dejó de competir.

Los croatas buscaron el empate hasta los minutos finales y generaron varias ocasiones de peligro, pero se encontraron con una sólida respuesta defensiva y con Jordan Pickford bajo los tres palos. Inglaterra también desperdició oportunidades para ampliar la diferencia antes de encontrar el gol definitivo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Marcus Rashford sentenció el compromiso al minuto 84 con una definición dentro del área para colocar el definitivo 4-2, asegurando así los primeros tres puntos para Inglaterra en el Grupo F y confirmando su condición de candidato en el inicio del Mundial 2026.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más