El Instituto Dominicano de Taekwondo (INDOTAKO) cumple 50 años de fundación y lo celebra con una competencia de alcance nacional. El "Torneo Master Vallejo", organizado por el master Roque Vallejo —conocido en el ambiente marcial como "Sopa"—, se realizará en el multiuso Osiris Tejada Cesse de Bonao, provincia Monseñor Nouel, con la participación esperada de más de 3,000 atletas provenientes de distintas provincias del país.

Medio siglo de taekwondo dominicano

INDOTAKO fue fundado el 6 de junio de 1976 por los maestros Norberto Puello Pérez y Sócrates Miguel Puello Avalo, dos figuras que marcaron el desarrollo de las artes marciales en República Dominicana. Solo dos años después de su fundación, la institución ya competía a nivel mundial: en 1978, un equipo integrado por Norberto Puello, Sócrates Puello, Jaime Morales, Franklin Araujo y el propio Roque Vallejo representó al país en el Mundial de Taekwondo celebrado en Oklahoma, Estados Unidos, donde obtuvo el segundo lugar general. Jaime Morales se consagró campeón mundial en la categoría de pesos pesados.

El recorrido internacional de la institución no se detuvo ahí. Entre sus egresados figuran atletas que integraron la selección nacional y cosecharon títulos en el circuito olímpico, como Cástulo Valdez, quien ganó medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Montreal, Canadá, y Pedro Julio Peña, primer dominicano en ganar una medalla de oro en el US Open de Las Vegas en 2003 —con 57 países participantes— y también el primero en obtener medalla de plata en la modalidad de formas (pumset) en unos Juegos Panamericanos.

Hoy, INDOTAKO está afiliada a la UNIFIED International Taekwondo Federation, organismo presidido por el propio Gran Master Norberto Puello. Su par fundador, Sócrates Puello, ocupa la vicepresidencia de la Federación de Taekwondo ITF Las Américas. La institución cuenta con escuelas en varias provincias del país y su sede central, la escuela "Puello Taekwondo", opera en la avenida 27 de Febrero, No. 503, en el sector Manganagua del Distrito Nacional. Por sus aportes al desarrollo de las artes marciales, INDOTAKO ha sido exaltada al Pabellón de la Fama de las Artes Marciales de la República Dominicana.

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Un torneo para marcar el aniversario

El Torneo Master Vallejo contempla competencias en las modalidades de forma (pumse) y combate, además de exhibiciones de técnicas, patadas y rompimientos. La elección de Bonao como sede ubica el evento fuera de la capital, en una provincia con tradición deportiva, lo que amplía el alcance territorial de la celebración.

La magnitud del torneo —más de 3,000 atletas de todo el país— refleja la vigencia de una institución que, pese a haber abandonado el sistema olímpico en 1989 para seguir la línea del taekwondo ITF, ha mantenido una presencia activa en la formación de practicantes a nivel nacional durante cinco décadas.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más