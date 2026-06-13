Miles de haitianos salieron a las calles para celebrar el esperado regreso de su selección nacional a una Copa del Mundo, en una muestra de orgullo y entusiasmo que se ha replicado tanto en Haití como entre las comunidades haitianas en Estados Unidos.

Haití celebra horas antes del Mundial

La selección caribeña debutará este sábado frente a Escocia en Boston, marcando su primera participación mundialista desde Alemania 1974. El regreso de los llamados Grenadiers pone fin a una espera de 52 años y se ha convertido en un símbolo de esperanza para una nación que atraviesa difíciles desafíos sociales y económicos.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a cientos de aficionados ondeando banderas haitianas, cantando y celebrando la histórica clasificación. En Massachusetts, sede del encuentro ante Escocia, también se espera una gran presencia de seguidores haitianos, impulsada por una de las comunidades haitianas más numerosas de Estados Unidos.

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Haití integra el Grupo C del Mundial 2026 junto a Escocia, Brasil y Marruecos. Aunque parte como una de las selecciones menos favoritas del torneo, su clasificación ya es considerada una de las grandes historias de esta Copa del Mundo.

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