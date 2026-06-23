Los Gigantes de San Francisco restaron importancia al momento de tensión protagonizado por el dominicano Rafael Devers durante la derrota 2-1 ante los Marlins de Miami, luego de que el jugador mostrara su desacuerdo al ser sustituido por un corredor emergente en la novena entrada.

La situación se produjo después de que Devers negociara un boleto para abrir el último episodio. El dirigente Tony Vitello decidió reemplazarlo por Jonah Cox con la intención de aprovechar su mayor velocidad en las bases y aumentar las posibilidades de empatar el encuentro. Sin embargo, el dominicano hizo gestos hacia el dugout indicando que quería permanecer en el juego.

Vitello explicó posteriormente que Devers se sentía en condiciones de correr pese a una ligera molestia en una pierna y atribuyó su reacción al deseo de competir hasta el final. “Nos estaba haciendo señas de que estaba bien para correr. Parte de eso es que quiere quedarse en el juego porque es un competidor”, señaló el dirigente.

La decisión del cuerpo técnico estuvo respaldada por las estadísticas. Cox registra una velocidad de sprint de 28.8 pies por segundo y suma 27 bases robadas en Triple-A esta temporada, mientras que Devers presenta una velocidad de 26.2 pies por segundo y no ha robado una base desde su llegada a San Francisco.

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A pesar de las imágenes que mostraron al dominicano visiblemente frustrado, Vitello aseguró que no existe ningún conflicto con una de las principales figuras del equipo. El dirigente destacó que entiende la mentalidad competitiva de Devers y reiteró que la sustitución respondió únicamente a una estrategia para intentar fabricar la carrera del empate en un partido definido por la mínima diferencia.

Gigantes respaldan a Devers

El manager también reconoció que la decisión implicaba un riesgo, ya que un eventual empate habría dejado a los Gigantes sin uno de sus mejores bateadores para entradas extras. Aun así, defendió la medida al considerar que Cox representaba la mejor opción para intentar anotar desde la primera base.

“No tengo ningún problema con Rafi. En ese momento sentíamos que Cox nos daba la mejor oportunidad de anotar”, concluyó Vitello, poniendo fin a cualquier especulación sobre una posible disputa interna dentro del clubhouse de San Francisco.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más