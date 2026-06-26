Francia confirmó su gran momento en el Mundial 2026 al derrotar con autoridad 4-1 a Noruega en la tercera jornada del Grupo I. El conjunto francés cerró la fase de grupos con pleno de victorias y aseguró el primer lugar de su sector gracias a una contundente actuación ofensiva encabezada por Ousmane Dembélé.

El atacante francés fue la gran figura del encuentro al marcar un triplete en la primera mitad. Dembélé abrió el marcador a los siete minutos y amplió la ventaja con dos goles más a los 20 y 32 minutos. Noruega logró descontar de inmediato por medio de Aasgaard, pero no encontró la forma de meterse nuevamente en el partido. Ya en el tiempo añadido, Doué anotó el cuarto gol para sellar la goleada.

En el segundo tiempo, Noruega dispuso de una oportunidad para acercarse en el marcador tras un penalti, pero el guardameta Mike Maignan detuvo el disparo de Jørgen Strand Larsen, manteniendo la ventaja de Francia. Con este resultado, los franceses avanzan como líderes del grupo y enfrentarán en la siguiente ronda a uno de los mejores terceros del torneo.

En el otro partido del grupo, Senegal no dio opciones a Irak y se impuso con un contundente 5-0. El conjunto africano tomó ventaja desde el minuto 3 con un gol de Habib Diarra y aprovechó la expulsión de Rebin Sulaka, ocurrida en el primer tiempo tras una revisión del VAR, para dominar el resto del compromiso.

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Ismaïla Sarr amplió la diferencia al inicio de la segunda mitad, mientras que Pape Gueye firmó un doblete con anotaciones a los minutos 58 y 70. Iliman Ndiaye cerró la goleada al minuto 81, completando una actuación dominante de Senegal, que aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros del Mundial 2026.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más