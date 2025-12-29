La Federación Dominicana de Deportes Acuáticos (FEDDA) continúa reafirmando su compromiso con el desarrollo y fortalecimiento del polo acuático en la República Dominicana, mediante la ejecución de eventos técnicos y competitivos que impulsan el crecimiento sostenido de esta disciplina.

Como parte de este proceso, FEDDA organizó un primer evento los días 30 y 31 de agosto, el cual reunió a más de 30 atletas provenientes de distintos puntos del país, con el objetivo de evaluar, desarrollar y dar seguimiento al talento nacional en el polo acuático.

Posteriormente, los días 5, 6 y 7 de diciembre, se llevó a cabo una clínica especializada y un torneo de polo acuático, ambos orientados a la preparación de los atletas con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Esta actividad contó con la participación de más de 30 atletas, así como con la destacada presencia de los entrenadores internacionales Christopher Arias y Alyssa Turza, quienes aportaron sus conocimientos y experiencia para el fortalecimiento técnico y táctico de jugadores y entrenadores nacionales.

De igual manera, desde el mes de agosto se vienen realizando encuentros mensuales de entrenamiento y competencia en la Piscina Olímpica de Santiago (PUCMM), garantizando la continuidad del proceso de preparación, la integración de los atletas y la elevación del nivel competitivo del polo acuático dominicano.

Estas acciones reflejan el firme respaldo de la Federación Dominicana de Deportes Acuáticos al polo acuático, sentando bases sólidas para una preparación estructurada y competitiva de cara a los próximos compromisos nacionales e internacionales.

El presidente de la FEDDA, Radhamés Tavárez, dio la información sobre el proceso del Polo Acuático, y dijo que “la Federación Dominicana de Deportes Acuáticos se está trabajando fuertemente para que nuestros atletas pongan en alto la Bandera Nacional, en los Juegos de Santo Domingo 2026”.

