La final del Oeste de la NBA está encendida. Los Oklahoma City Thunder, actual campeón de la NBA y mejor récord de la temporada, reciben a San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, en el Paycom Center en el Juego 7 de las Finales de la Conferencia Oeste.

Horarios y dónde ver el Juego 4 de las finales del oeste de la NBA

Fecha : Sábado 30 de mayo de 2026

: Sábado 30 de mayo de 2026 Hora : 8:00 p.m. hora del Este (EDT) / 8:00 p.m. en República Dominicana

: 8:00 p.m. hora del Este (EDT) / 8:00 p.m. en República Dominicana Lugar : Paycom Center, Oklahoma City

: Paycom Center, Oklahoma City TV : NBC y Peacock (verifica en tu cable o plataforma de streaming).

: NBC y Peacock (verifica en tu cable o plataforma de streaming). Streaming: Disney+ Premium, NBA League Pass, Prime Video (verifica en tu cable o plataforma de streaming).

Llegó el momento más esperado de las Finales del Oeste. Tras una serie intensa y equilibrada, Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs se enfrentan en un Juego 7 definitivo este sábado 30 de mayo de 2026. El ganador avanzará a las Finales de la NBA para medirse a los New York Knicks.

Claves del enfrentamiento de las finales del Oeste de la NBA

¿Cómo llega la serie?

La serie está empatada 3-3. Los Spurs ganaron el Juego 1 en Oklahoma City, pero el Thunder ha mostrado gran carácter en casa. Todo se definirá esta noche en el Paycom Center.

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Claves del Juego 7 del as finales del Oeste

Shai Gilgeous-Alexander vs Victor Wembanyama : El duelo de estrellas que ha marcado toda la serie.

vs : El duelo de estrellas que ha marcado toda la serie. El Thunder contará con el apoyo de su público en casa para forzar su pase a las Finales.

contará con el apoyo de su público en casa para forzar su pase a las Finales. Los Spurs buscarán dar la gran sorpresa y clasificar por primera vez en muchos años a las Finales de la NBA.

Shai Gilgeous-Alexander vs Victor Wembanyama sigue siendo la gran atracción de esta final del Oeste.

Horario para República Dominicana y cómo verlo

El partido inicia a las 8:00 p.m. (hora local de RD). Busca la señal de NBC o plataformas de streaming que transmitan los playoffs de la NBA. Si no tienes acceso, varias páginas y apps suelen tener actualizaciones en vivo.

Finales del Oeste de la NBA 2026: Juegos y resultados de la serie

* de ser necesario

Finales del Oeste de la NBA

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