La final del Oeste de la NBA está encendida. Los Oklahoma City Thunder, actual campeón de la NBA y mejor récord de la temporada, reciben a San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, en el Paycom Center en el Juego 7 de las Finales de la Conferencia Oeste.
Horarios y dónde ver el Juego 4 de las finales del oeste de la NBA
- Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026
- Hora: 8:00 p.m. hora del Este (EDT) / 8:00 p.m. en República Dominicana
- Lugar: Paycom Center, Oklahoma City
- TV: NBC y Peacock (verifica en tu cable o plataforma de streaming).
- Streaming: Disney+ Premium, NBA League Pass, Prime Video (verifica en tu cable o plataforma de streaming).
Llegó el momento más esperado de las Finales del Oeste. Tras una serie intensa y equilibrada, Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs se enfrentan en un Juego 7 definitivo este sábado 30 de mayo de 2026. El ganador avanzará a las Finales de la NBA para medirse a los New York Knicks.
Claves del enfrentamiento de las finales del Oeste de la NBA
¿Cómo llega la serie?
La serie está empatada 3-3. Los Spurs ganaron el Juego 1 en Oklahoma City, pero el Thunder ha mostrado gran carácter en casa. Todo se definirá esta noche en el Paycom Center.
Claves del Juego 7 del as finales del Oeste
- Shai Gilgeous-Alexander vs Victor Wembanyama: El duelo de estrellas que ha marcado toda la serie.
- El Thunder contará con el apoyo de su público en casa para forzar su pase a las Finales.
- Los Spurs buscarán dar la gran sorpresa y clasificar por primera vez en muchos años a las Finales de la NBA.
Shai Gilgeous-Alexander vs Victor Wembanyama sigue siendo la gran atracción de esta final del Oeste.
Horario para República Dominicana y cómo verlo
El partido inicia a las 8:00 p.m. (hora local de RD). Busca la señal de NBC o plataformas de streaming que transmitan los playoffs de la NBA. Si no tienes acceso, varias páginas y apps suelen tener actualizaciones en vivo.
Finales del Oeste de la NBA 2026: Juegos y resultados de la serie
- Juego 1: Spurs 122 vs. Thunder 115 | Lunes 18 de mayo, 8:30
- Juego 2: Spurs 133 vs. Thunder 122 | Miércoles 20 de mayo, 8:30
- Juego 3: Thunder 123 vs. Spurs 108 | Viernes 22 de mayo, 8:30
- Juego 4: Thunder 82 vs. Spurs 103 | Domingo 24 de mayo, 8:00
- Juego 5*: Spurs 114 vs. Thunder 127 | Martes 26 de mayo, 8:30
- Juego 6*: Thunder 91 vs. Spurs 118 | Jueves 28 de mayo, 8:30
- Juego 7*: Spurs vs. Thunder | Sábado 30 de mayo, 8:00
* de ser necesario
Finales del Oeste de la NBA
SÉPTIMO PARTIDO CON UN VIAJE A LAS FINALES DE LA NBA EN JUEGO
- Wemby y los Spurs: buscan su primera aparición en las Finales de la NBA desde 2014
- SGA y los Thunder: buscan convertirse en el primer equipo en llegar a dos Finales de la NBA consecutivas desde los Warriors en 2019
¡ESTA NOCHE ES A TODO O NADA!
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