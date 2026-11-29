El excampeón mundial de boxeo puertorriqueño Alfredo "El Salsero" Escalera falleció el sábado 28 de noviembre a los 74 años, en su residencia en Puerto Rico.

El exboxeador fue encontrado sin vida por su esposa, quien comunicó lo ocurrido a Víctor "Luvi" Calleja, también excampeón mundial y expresidente de la Comisión de Boxeo de Puerto Rico. Hasta el momento, no se ha informado la causa del fallecimiento.

Escalera fue una de las figuras destacadas del boxeo puertorriqueño durante la década de 1970. En julio de 1975 conquistó el campeonato mundial de las 130 libras al derrotar al japonés Kuniaki Shibata y defendió su corona en diez ocasiones entre 1975 y 1977, en combates celebrados en Japón, Estados Unidos y Puerto Rico.

Uno de los capítulos más recordados de su carrera fue su rivalidad con el nicaragüense Alexis Argüello. Ambos se enfrentaron por primera vez en enero de 1978, cuando Argüello lo destronó como campeón mundial. Volvieron a medirse en 1979, en Italia, donde el nicaragüense ganó por nocaut en el duodécimo asalto.

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Además de sus resultados deportivos, Escalera se distinguió por su personalidad dentro y fuera del cuadrilátero. Su afición por la salsa dio origen a su apodo y sus entradas al ring se convirtieron en parte de su sello, en ocasiones acompañado de una serpiente alrededor del cuello.

El púgil realizó su última pelea en 1983 y cerró su carrera profesional con un récord de 53 victorias, 14 derrotas y tres empates, incluidos 31 triunfos por nocaut.

El Consejo Mundial de Boxeo expresó sus condolencias por su muerte y recordó su trayectoria como campeón superpluma, así como sus diez defensas del título. También destacó el legado que dejó en el pugilismo puertorriqueño e internacional.