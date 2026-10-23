Andrés Feliz, base dominicano del Real Madrid, superó los 500 puntos totales en la Euroliga, la máxima competición europea de clubes, durante el encuentro en el que los suyos se impusieron a domicilio al Maccabi de Tel Aviv por 99-113.

Feliz, que necesitaba tres puntos en el arranque del duelo para alcanzar el medio millar, acabó transformando 18, con un 2 de 4 en tiros de dos, un 4 de 8 en triples y un 2 de 2 en tiros libres. Además repartió 4 asistencias, capturó 2 rebotes y robó 2 balones para acabar con 17 dígitos de valoración.

Este es el cuarto partido consecutivo, y el quinto de los últimos seis, en el que Feliz acaba con dobles figuras en este apartado en el torneo, habiendo superado además en los dos anteriores los 18 dígitos en los que había establecido su récord previamente.

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En sus tres campañas en el conjunto blanco, las mismas que lleva participando en la competición, el internacional dominicano promedia 6.5 puntos, 2.3 rebotes, 2 asistencias y 0.6 robos; siendo su récord anotador en un encuentro de 26, ante el LDLC ASVEL Villeurbanne hace solo siete días.

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