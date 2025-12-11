Estrellas dejan en el terreno a Leones que otra vez caen al sótano

El estadounidense Josh Lester disparó un jonrón de dos carreras en la décima entrada para que las Estrellas Orientales dejaran en el terreno a los Leones del Escogido, a quienes derrotaron este miércoles 6-4 y los regresaron al fondo de la tabla de posiciones.

Las Estrellas, quienes llegaron a la décima entrada perdiendo por una carrera, empataron cuando con dos outs y corredor en segunda, Raimel Tapia conectó un sencillo remolcador de la carrera del empate.

En la continuación de la jugada, Tapia fue retirado en la segunda base en una jugada que tras ser revisada, la decisión del árbitro fue revertida, lo que permitió que la entrada se mantuviera viva y Lester conectara su jonrón ganador.

Rodolfo Castro empujó dos carreras, mientras Miguel Sanó y Magneuris Sierra anotaron una cada uno.

Carlos Belén, a quien le anotaron una carrera en un capítulo de dos ponches, se quedó con la victoria por las Estrellas, quienes dejaron detrás una cadena de cuatro derrotas al hilo.

Yamaico Navarro conectó un jonrón, mientras Frachy Cordero y Dervy Ventura sumaron una empujada por los Leones, quienes tuvieron como derrotado a Stephen Nogosek, quien permitió el hit remolcador de Tapia y el jonrón de Lester.

ÁGUILAS 5-12 TOROS

Bryan de la Cruz, Rafael Lantigua y Yairo Muñoz batearon jonrones para encabezar el ataque de los Toros del Este para vencer a las Águilas Cibaeñas, en su visita al estadio Cibao, de Santiago.

De la Cruz, quien llegó a siete vuelacercas en la temporada, terminó con cuatro remolcadas y dos anotadas, Muñoz anotó tres veces y produjo dos anotaciones, mientras que Lantigua agregó dos carreras al marcador por los Toros.

El norteamericano Justin Courtney completó cinco innings de dos carreras y ponchó a tres para acreditarse la victoria.

El estadounidense Robert Moore fletó un planazo de tres carreras, su compatriota Corey Joyce anotó dos y Webster Rivas una para las Águilas.

El partido lo perdió Huascar Ynoa, luego de que le anotaran cinco carreras, dos de ellas limpias, en 3.2 capítulos lanzados.

TIGRES 6-1 GIGANTES

El lanzador César Valdez tiró cinco entradas de una carrera y ponchó a dos, mientras que Sergio Alcántara remolcó dos carreras y Mel Rojas Jr. anotó dos veces para que los Tigres del Licey vencieran a los Gigantes del Cibao en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

El estadounidense Cal Stevenson y Michael de la Cruz remolcaron y anotaron una carrera para el éxito de los felinos, quienes se mantienen en una cerrada lucha por ir a la postemporada.

Carlos Jorge remolcó a Pablo Reyes con la única carrera de los Gigantes.

La derrota fue para Alberto Pacheco, a quien le anotaron tres carreras en una entrada sobre el montículo.

Con estos resultados, Tigres y Gigantes (17-21) empataron en la tercera posición, a un juego de las Estrellas (17-23), y a un juego y medio de los Leones (17-22), mientras Águilas (27-11) y Toros (22-17) se mantienen primero y segundo.