Estados Unidos consiguió una importante victoria este viernes al derrotar 2-0 a Australia en el Estadio Seattle, un resultado que le permite asumir el liderato del Grupo D del Mundial 2026 y quedar bien encaminado hacia la clasificación a la siguiente ronda.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino abrió el marcador en los primeros minutos gracias a un autogol del defensor Cameron Burgess, quien desvió a su propia portería un centro enviado desde la banda izquierda cuando intentaba despejar el peligro.

La selección estadounidense amplió la ventaja antes del descanso por medio de Alex Freeman. La acción fue invalidada inicialmente por un supuesto fuera de juego, pero tras la revisión del VAR el árbitro concedió el tanto para establecer el 2-0 definitivo.

En la segunda mitad, Australia intentó reaccionar y generó algunas ocasiones claras, incluyendo una oportunidad desperdiciada por Jordan Bos y otra de Cristian Volpato, pero no logró superar la defensa estadounidense ni al guardameta Matt Freese.

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Con este triunfo, Estados Unidos suma tres puntos fundamentales y se coloca como líder del Grupo D, mientras que Australia queda obligada a conseguir un resultado positivo en la última jornada si quiere mantener vivas sus aspiraciones de avanzar en el Mundial 2026.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más