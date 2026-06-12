La selección de Estados Unidos comenzó con paso firme su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al imponerse con marcador de 4-1 sobre Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles, resultado que le permite colocarse como líder provisional del Grupo D.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino fue ampliamente superior desde los primeros minutos y encaminó el triunfo gracias a un autogol de Damián Bobadilla, un doblete de Folarin Balogun y una brillante anotación de Giovanni Reyna en el tiempo de reposición para sellar la goleada.

Con Christian Pulisic como principal generador de juego, Estados Unidos dominó la primera mitad y se fue al descanso con una cómoda ventaja de 3-0, mostrando un fútbol dinámico y efectivo que complicó constantemente a la defensa paraguaya.

En la segunda parte, Paraguay logró descontar por medio de Mauricio Prado, quien marcó el primer gol de la Albirroja en el torneo y dio una ligera esperanza a su equipo, aunque el dominio estadounidense nunca estuvo realmente en peligro.

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Giovanni Reyna puso cifras definitivas

Cuando el encuentro llegaba a su final, Giovanni Reyna apareció con una gran definición para convertir el cuarto tanto de los locales y desatar la celebración de los aficionados presentes en Los Ángeles.

Con este resultado, Estados Unidos suma sus primeros tres puntos y envía un claro mensaje en el inicio del Grupo D, mientras que Paraguay deberá buscar la recuperación en su próximo compromiso para mantenerse con opciones de avanzar a la siguiente fase del Mundial 2026.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más