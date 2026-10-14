El español Rafa Jódar agredió verbal y gesticularmente a un niño recogepelotas este miércoles durante su victoria ante el neerlandés Botic van de Zandschulp en los octavos de final del Másters 1.000 de Shanghái al gritarle: "¡Dame la puta toalla, coño!".

El juez de silla del encuentro, el ecuatoriano Jimmy Pinoargote, le impuso una advertencia oficial por mala conducta, y le reprendió: "Así no hablamos con ellos. Te entiendo perfectamente, pero así no".

"No me hace caso. Le estoy hablando, y no le he dicho nada malo. Es increíble, cómo se nota que no estás aquí dentro", protestaba el madrileño.

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Jódar ya afrontó críticas el pasado mes de mayo, en Roland Garros, también por un supuesto empujón a una recogepelotas cuando se dirigía a vestuarios, aunque el tenista aseguró entonces que la chica "se tropezó" cuando trataba de apartarse: "Nunca haría nada a una recogepelotas", defendió entonces.

En las redes sociales chinas, algunos usuarios recordaban, precisamente, que no es la única vez en que Jódar choca con los recogepelotas: "En el partido anterior, contra (el checo Jiri) Lehecka, también fue igual, increíblemente impaciente, metiendo prisa al recogepelotas para que le diera la toalla".

"Menos mal que el juez de silla entiende español", agregaba uno de los comentarios. "¿Cómo se le ocurre usar esas palabras con un niño?", se preguntaba otro.

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