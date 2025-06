Lejos de gastar en salarios las cifras de potencias de la NBA como los Boston Celtics o Los Ángeles Lakers, los Indiana Pacers y los Oklahoma City Thunder se han ganado su plaza en las Finales NBA ocupando respectivamente la decimoctava y vigésima quinta posición en la lista de las franquicias que mejor pagan a sus jugadores.

Los Indiana Pacers invirtieron cerca de 169 millones de dólares en los salarios de sus jugadores y los Thunder pagaron 165,6 millones para llegar a jugarse el anillo en las Finales, que arrancan este jueves en Oklahoma City, según un informe de Spotrac.

Aunque se trate de cifras millonarias, Indiana y Oklahoma City están muy lejos de los que más gastaron en salarios en la última temporada, en una tabla encabezada por los Phoenix Suns, con un desembolso de 214,3 millones de dólares.

Los Suns depositaron 51,1 millones de dólares en las cajas de Kevin Durant, 50,2 en las de Bradley Beal y 49,2 en las de Devin Booker, pero en pista no pasaron de un modesto balance de 36 victorias y 46 derrotas que les dejó fuera de los 'playoffs'.

Los Minnesota Timberwolves son la segunda franquicia que más gastó en salarios, con 202,3 millones de dólares. El francés Rudy Gobert, con 43 millones, y Anthony Edwards, con 42, son los que más costaron al equipo del técnico Chris Finch, que se despidió de la temporada en las finales del Oeste contra los Thunder.

Los New York Knicks ocupan la cuarta plaza en esta particular clasificación, con 188,8 millones de dólares que les sirvieron para alcanzar las finales del Este, pero no para dar el último paso. Los propios Pacers les dejaron fuera de los 'playoffs'.

Detrás de Phoenix y Minnesota se colocaban los Boston Celtics (193,3 millones), vigentes campeones. La grave lesión en el tendón de Aquiles de Jayson Tatum les impidió competir hasta el final para defender su anillo y sus 'playoffs' terminaron en las semifinales del Este contra los Knicks.

En este contexto, los Pacers y los Thunder se lucieron por una brillante gestión de las cuentas. OKC construyó un grupo joven y ambicioso que logró la mejor marca en la temporada regular, con un balance de 68-14, y que no tembló en la postemporada.

OKC eliminó a Memphis Grizzlies (4-0), Denver Nuggets (4-3) y a Wolves (4-1) en su camino hacia las Finales.

Shai Gilgeous-Alexander, el MVP de la temporada regular de la NBA, recibió este año un salario de 35 millones de dólares, el más alto de la plantilla.

Chet Holmgren ganó poco más de 10 millones de dólares y Jalen Williams se quedó en 4,7 millones. Aun así, formaron uno de los mejores tríos de la NBA junto a Gilgeous-Alexander.

Los Pacers llegaron a las Finales tras eliminar a los Milwaukee Bucks (4-1), los Cleveland Cavaliers (4-1) y a los Knicks (4-2).

Sus jugadores mejor pagados son Tyrese Haliburton y Pascal Siakam, con sueldos de 42 millones de dólares cada uno.

Pero detrás de ellos, Myles Turner, uno de los grandes protagonistas del camino hacia las Finales, ganó 19 millones de dólares y Andrew Nembhard, uno de los más en forma en estos 'playoffs', tan sólo dos millones de dólares.