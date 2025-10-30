El Unicaja, con 17 puntos del alero dominicano Chris Duarte, logró este miércoles ante el Filou Oostende belga (102-80) su tercera victoria consecutiva en Liga de Campeones FIBA, en una noche de gran acierto y donde Ibon Navarro hizo debutar al pívot lituano de 18 años Arturas Butajevas, obligado por la reciente lesión de larga duración de David Kravish.

Con este resultado, el Unicaja lidera en solitario el Grupo G de la primera ronda, ya que también ganó en la jornada inaugural al Mersin Sports Club turco en el Carpena (97-66) y en Grecia hace dos semanas al Karditsa Iaponiki (55-72) en la jornada dos.

Los andaluces llegaban con el sabor amargo de las dos derrotas seguidas en Liga Endesa frente a Barça y Tenerife, pero volvieron a las buenas sensaciones en la competición de la que es vigente bicampeón, aunque esta primera ronda no sea el mejor medidor de dificultad: es más distendida por el nivel inferior de sus rivales de grupo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las lesiones han supuesto en una situación de mayor dificultad para los malagueños, sobre todo la del pívot David Kravish, que estará ausente un mínimo de cuatro meses por una fractura de peroné, lo que deja a Unicaja con Olek Balcerowski como único cinco puro, a la búsqueda de algún temporero en el mercado.

Tampoco estaban Emir Sulejmanovic, con un problema en el tobillo, ni Nihad Djedovic, con problemas musculares, por lo que la novedad fue el debut del lituano del Unicaja sub-22 Arturas Butajevas (18 años, 2’05 metros), ex del Barça que ya jugó esta pretemporada, pero se estrenó oficialmente este miércoles con seis puntos y cuatro rebotes en apenas 8:55 minutos de participación.

La solidez y el acierto del arranque proporcionó al Unicaja una ventaja de diez puntos que supo manejar bien en el primer tiempo, con buenos balances defensivos, chispazos de Xavier Castañeda, Balcerowski y Kendrick Perry, el más enchufado y máximo anotador del partido con 22 puntos.

Remaba el conjunto belga con rebotes ofensivos y algunas canastas de mérito de sus exteriores de talento, Estrada o Yaacov, que permitieron igualar algo más las fuerzas en el segundo cuarto, pero todavía con el peso de un mal primero (54-41 al descanso).

Esa renta de trece puntos supo aprovecharla el equipo de Ibon Navarro, sin bajar el listón tampoco en el segundo tiempo, con Balcerowski dominando la pintura y algunas jugadas de calidad individual de Chris Duarte, que terminó con 17 puntos con 6/6 en tiros de dos.

El alero ex NBA está aún en proceso de adaptación, ha estado sumando actuaciones irregulares y está aún lejos de ser el anotador que se espera en Málaga, e incluso sigue sin encontrarse desde el triple, pero ante el Oostende dejó ver una versión mejorada que ayudará a su confianza.

Oostende apretó en el último cuarto, recortando hasta los ocho puntos de distancia en varias acciones mal decididas por el ataque cajista, pero Duarte asumió responsabilidades y el Unicaja volvió a irse en el marcador hasta los 22 puntos de renta definitiva.

Ficha técnica:

102- Unicaja (29+25+25+23): Perry (22), Duarte (17), Barreiro (7), Webb III (0), Balcerowski (13) -quinteto inicial- Díaz (2), Castañeda (7), Tillie (3), Kalinoski (11), Tyson Pérez (14), Butajevas (6), Trujillo (0).

80- Filou Oostende (19+22+24+15): Estrada (15), Melson (11), Mennes (0), Gillet (5), Bratanovic (12) -quinteto inicial- Buysse (8), Schakel (9), Fiedler (6), Sylla (0), Yaacov (14).

Árbitros: Ademir Zurapovic, Peter Praksch, Juozas Barkauskas.

Incidencias: Partido de la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones FIBA, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. (EFE, Alberto Fuentes)

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más