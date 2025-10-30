Bryan de la Cruz disparó un grand slam para comandar este miércoles la victoria los Toros del Este 3-6 sobre los Tigres del Licey en la continuación del campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

De la Cruz destrozó un lanzamiento del relevista Elniery García para mandar la pelota sobre la pared del jardín izquierdo del estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo y así lograr su tablazo productor de cuatro carreras que definió la ventaja de los Toros (3-4).

Con ello, rompieron una seguidilla de diez derrotas consecutivas ante los Tigres (4-2) desde la pasada temporada.

El puertorriqueño Bryan Torres, Gilberto Celestino y Jhonkensy Noel anotaron una carrera cada uno para contribuir al triunfo de los taurinos.

El estadounidense Matt Dermody (1-1) recorrió 3 episodios en los que le anotaron 3 carreras, 2 de ellas por error, y ponchó a 3 bateadores para ser el lanzador ganador por los Toros.

Cristhian Adames anotó e impulsó una vuelta, mientras que Sergio Alcántara y Yunior Severino agregaron una anotada cada uno por los Tigres.

La derrota de los felinos fue para Radhames Liz (0-1), a quien le anotaron una vuelta por error en cuatro capítulos lanzados, en los que coleccionó cinco ponches.

Estrellas 8-9 Águilas

Emmanuel Rodríguez conectó un jonrón y remolcó cinco carreras para que las Águilas Cibaeñas vencieran en diez entradas a las Estrellas Orientales para mantenerse en el primer lugar del campeonato de béisbol invernal dominicano.

El inicialista Aderlin Rodríguez también desapareció la pelota del parque, anotó y remolcó dos carreras para aportar en el ataque de las Águilas (6-1), quienes lograron imponerse a las Estrellas (4-4) en su visita al estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

Adael Amador y J.C. Escarra anotaron dos veces para sumarse al ataque de los dirigidos por el colombiano Luis 'Pipe' Urueta, quienes tuvieron como ganador al estadounidense Hunter Bigge (1-0), que permitió una anotada en una entrada y ponchó a dos rivales.

El salvamento fue para Richard Rodríguez (1), quien tiró la décima sin anotaciones.

Miguel Sanó y Rodolfo Castro pegaron jonrones, con dos anotadas y tres remolcadas por cabeza, y Raimel Tapia también pegó un vuelacercas para las Estrellas.

Suspensión por falla eléctrica

La Lidom suspendió el partido entre los Leones del Escogido y los Gigantes del Cibao debido a fallas del sistema eléctrico en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís (nordeste).

De acuerdo con lo establecido en el reglamento oficial del campeonato, en el acápite correspondiente a “desperfectos eléctricos en el alumbrado”, el encuentro será continuado en las mismas condiciones en las que se suspendió y con los mismos rosters durante la próxima fecha en la que ambos equipos se enfrenten en el mismo estadio, informó la Lidom.

Al momento de la suspensión, el partido se encontraba a la altura de la cuarta entrada con ventaja 0-1 de los Leones, y los Gigantes bateaban con un corredor en la segunda base y un out.

