Sadiel Rojas, alero internacional dominicano que estuvo nueve años en el UCAM Murcia Club Baloncesto, vio retirada su camiseta con el número 27, su apellido, su firma y el escudo del club, la primera que la entidad cuelga del techo del Palacio de los Deportes en cuatro décadas de historia.

Rojas, de 36 años y que vistió la camiseta grana entre 2014 y 2023 para convertirse en el jugador con más partidos disputados con los de la capital del Segura (353), dio las gracias, micrófono en mano desde el centro de la pista después de haber recibido una camiseta precisamente con ese número 353 en alusión a los choques que jugó en las nueve temporadas con el cuadro español.

Acompañado por su familia, el protagonista tuvo un recuerdo para los suyos y sobre todo para su madre, "la entrenadora más exigente" que tuvo, según dijo.

El público le gritó a Sadi al unísono 'Rojas, Rojas' y 'MVP, MVP' y recibió los aplausos de compañeros, rivales y árbitros, además de la afición que llenó el Palacio en una noche especial y en el que, en lo deportivo, se puso en juego el liderato de la Liga Endesa entre el UCAM CB y el Real Madrid.

Además, los hinchas levantaron cartulinas con su nombre y su dorsal que fueron distribuidos por parte del club.

"Si tienes entrega y compromiso puedes llegar alto", expuso el jugador nacido en Estados Unidos, concretamente en Kansas, el 16 de julio de 1989, pero que es de la República Dominicana y jugó con la selección de este país caribeño.