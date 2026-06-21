Egipto consiguió una victoria histórica este domingo al derrotar 3-1 a Nueva Zelanda en el BC Place de Vancouver, en un partido correspondiente al Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los africanos vinieron de atrás para sumar tres puntos vitales y colocarse en una posición favorable de cara a la última jornada.

El conjunto oceánico sorprendió temprano y tomó ventaja a los 15 minutos gracias a Finn Surman, quien aprovechó un tiro de esquina para conectar un certero remate de cabeza que venció al guardameta Mohamed El Shenawy. Durante gran parte de la primera mitad, Nueva Zelanda logró contener los intentos ofensivos liderados por Mohamed Salah.

Sin embargo, Egipto mostró una versión completamente distinta en el segundo tiempo. Mostafa Zico igualó las acciones al minuto 58 tras una gran jugada colectiva y, apenas nueve minutos después, Salah apareció con un espectacular gol para completar la remontada y desatar la celebración de los aficionados egipcios presentes en el estadio.

Con el marcador a su favor, los dirigidos por Hassan Shehata mantuvieron la presión y sentenciaron el encuentro al minuto 82. Trézéguet aprovechó un preciso servicio desde el tiro de esquina para conectar un remate imparable que puso el definitivo 3-1 en la pizarra.

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La victoria permite a Egipto mantenerse en la lucha por avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026, mientras que Nueva Zelanda dejó escapar una oportunidad importante tras una sólida primera mitad. Ambas selecciones volverán a la acción el próximo 27 de junio en la última fecha de la fase de grupos.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más