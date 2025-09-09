El equipo dominicano de Copa Davis ya se encuentra en Antalya, Turquía, para jugar su serie ante su similar de Ucrania y buscar el ascenso al Grupo I Mundial.

Los dominicanos Roberto Cid, Peter Bertran, Enmanuel Muñoz y Alejandro Gandini viajaron este fin de semana a Turquía y este lunes sostuvieron dos sesiones de práctica.

La delegación dominicana está compuesta por Cid como primera raqueta, segunda Bertran, le siguen Muñoz y Gandini. El equipo tiene a Jhonny Berrido como capitán, Sergio Tobal el delegado.

La ciudad de Antalya, de Turquía, acogerá la serie de Copa Davis entre los equipos de Dominicana y Ucrania, que tiene fecha del 12 y 13 de septiembre del presente año.

Tanto República Dominicana como Ucrania jugarán la segunda ronda del Grupo II Mundial de Copa Davis. Ucrania buscó una serie alterna, por lo que jugarán como locales en Antalya, en una cancha con superficie arcilla roja.

Hablan Cid y Betran

“Muy contento de estar aquí y representar a Dominicana de nuevo en Copa Davis. Muy buena primera práctica todos aquí juntos, nos estamos acoplando al clima, a la superficie, al cambio de horario, nos hemos sentido bien”, manifestó Cid, primera raqueta nacional. “Buen inicio, tenemos tiempo para hacer los ajustes, estamos positivos para el duelo”.

Mientras que Bertran expresó que: “El equipo viene muy motivado, un viaje bastante largo, pero estamos de buen ánimo, sintiendo el ritmo y la cancha, un poco pesada, pero como es el primer día, sabemos que le van a seguir dando mantenimiento. Es mi primera vez aquí, y lo mejor es llegar con buena actitud. Es un buen equipo, nos llevamos muy bien todos”.