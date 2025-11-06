Dominicanas vencen a Canadá y a Surinam en torneo de Costa Rica

El sexteto femenino de República Dominicana inició con buen pie su participación en el Campeonato Continental NORCECA Femenino Sub-17 2025 con una victoria en sets corridos 3-0 (25-23, 25-22, 25-21) sobre Canadá, en el primer partido del Grupo A, y luego a Surinam, también en sets corridos (25-13, 25-8 y 25-13), en el segundo juego.

El torneo se disputa en el Gimnasio Nacional de San José, Costa Rica, donde las dominicanas jugarán este jueves frente a las anfitrionas.

Primer triunfo

Leandry Almonte encabezó la ofensiva dominicana con 19 puntos (18 ataques, 1 bloqueo), seguida de Rayni Mondesí con 17 puntos (14 ataques, 3 bloqueos). Por Canadá, Naya Grimm y Elaina Grover fueron las más destacadas con 9 y 8 puntos, respectivamente.

Por Canadá, Naya Grimm y Elaina Grover fueron las más destacadas con 9 y 8 puntos, respectivamente.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El encuentro fue muy disputado, con emocionantes cierres en cada set. Ambos equipos intercambiaron puntos al inicio del primer parcial, hasta que las dominicanas tomaron ventaja con un remate de Jarolin Durán, un bloqueo de Rayni Mondesí y un ace de Rosaris Peña para colocarse 13-9 arriba.

Canadá, liderado por Naya Grimm, Winji Magdi y Chloe Dumont, reaccionó para acortar la distancia. Un potente ataque de Leandry Almonte colocó a República Dominicana en punto de set, pero Shayla Byrnell lo salvó. Finalmente, Mondesí cerró el set con un remate desde la zona de atrás para el 1-0.

República Dominicana arrancó fuerte nuevamente en el segundo set con una racha de 5-0, extendiendo su impulso hasta el 11-2, con Elizabeth García sumándose a la ofensiva.

Canadá mostró paciencia y empató a 12 puntos, guiado por Byrnell y Grimm, quien además dio la ventaja 14-12 con sus saques. Un bloqueo de Elaina Grover dio ventaja a Canadá 16-14, pero las dominicanas se recuperaron. Dos errores canadienses ayudaron a las quisqueyanas a retomar el liderato 21-19 y cerrar otro ajustado parcial 25-22.

Canadá inició el tercer set al frente 5-3, impulsado por la ofensiva de Dumont, y amplió la ventaja 7-4. Con el apoyo de Magdi y Grover, las canadienses se mantuvieron arriba 16-11.

Sin embargo, las dominicanas reaccionaron, impulsadas por los potentes remates de Shanty Pérez para acercarse a un punto (18-17). Charlie Visser mantuvo la ventaja canadiense con su servicio, pero las dominicanas empataron a 21, con Mondesí efectiva en la red. Tras un gran esfuerzo defensivo, Almonte selló la victoria con dos potentes remates consecutivos.

República Dominicana fue superior en ataques (37-31) y bloqueos (9-3), mientras que Canadá lideró en puntos directos de servicio (7-2). Ambos equipos tuvieron una cantidad similar de errores no forzados, con 25 para República Dominicana y 27 para Canadá..

Rayni Mondesi, capitana de República Dominicana: “Desde la mañana estábamos enfocadas, eso fue clave para el triunfo. Seguimos las instrucciones de nuestros entrenadores. Nuestra comunicación fue muy buena para corregir nuestros errores y venir de abajo en el tercer set. Mantuvimos el ánimo siempre arriba”.

Ella Grapentine, capitana del equipo de Canadá, expresó: “Nuestro equipo jugó muy fuerte. No se nos dieron las cosas, pero estoy muy orgullosa de la lucha que mostramos durante todo el partido. La próxima vez regresaremos más fuertes. Fue un encuentro muy emocionante”.

Mantuvieron invicto ante Surinam

La escuadra quisqueyana irrumpió en nuevamente y una vez más las chicas de la tierra del merengue volvieron a lucir inmensas encima del taraflex, ahora ante el elenco de Surimam.

Desde el primer set las de Santo Domingo marcaron la pauta a seguir y así República Dominicana mantuvo el invicto en el torneo.

La figura más destacada de este segundo partido por República Dominicana fue la talentosa Rainy Mondesí, quien anotó 15 puntos.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más