República Dominicana volverá a tener una presencia protagónica en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas luego de que Major League Baseball (MLB) incluyera a 33 peloteros dominicanos o de ascendencia quisqueyana en la boleta oficial para la edición de 2026.

El evento de Mitad de Temporada se celebrará el próximo 14 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia, y una vez más el talento dominicano figura entre las principales atracciones del evento.

De los 33 representantes quisqueyanos incluidos en la papeleta, 21 pertenecen a la Liga Nacional y 12 a la Liga Americana, consolidando a República Dominicana como una de las mayores potencias internacionales dentro del béisbol de las Grandes Ligas.

Entre los nombres más destacados aparecen estrellas como Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Manny Machado, Ketel Marte, Elly De La Cruz, Teoscar Hernández y Rafael Devers en la Liga Nacional. Mientras que en la Liga Americana sobresalen Vladimir Guerrero Jr., Julio Rodríguez, José Ramírez, Junior Caminero, Jeremy Peña y Yainer Díaz.

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La fase inicial de votación comenzó el pasado 3 de junio y permanecerá abierta hasta el 25 de junio. Los fanáticos podrán votar hasta cinco veces por día a través de las plataformas oficiales de MLB y de cada equipo.

Una vez concluida esta etapa, los jugadores más votados por posición avanzarán a una segunda fase programada del 29 de junio al 2 de julio, donde se definirán los titulares para el Juego de Estrellas.

Con decenas de jugadores compitiendo por un puesto en el roster estelar, el Juego de Estrellas 2026 promete convertirse en una nueva vitrina para el béisbol dominicano y para sus principales figuras en el escenario internacional.

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