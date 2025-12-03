Dominicana Alonso gana en los 100 metros en Lima

La dominicana Liranyi Alonso ganó este martes la prueba de los 100 metros planos en los Juegos Bolivarianos, en una jornada en la que Colombia también se colgó la medalla de oro en los 100 metros con vallas femeninos gracias al triunfo de Martha Araujo.

Alonso hizo un tiempo de 11 segundos y 40 centésimas por delantes de las ecuatorianas Ángela Tenorio y Anahí Suárez, quienes llegaron a meta casi al mismo tiempo.

Tenorio acabó los 100 metros en 11 segundos y 60 centésimas, mientras que Suárez lo hizo en 11 segundos y 61 centésimas.

Este martes también se disputaron los 100 metros con vallas de mujeres que conquistó la colombiana Martha Araujo (13 segundos y 40 centésimas); la plata fue para la ecuatoriana Maribel Caicedo (13 segundos y 44 centésimas) y el bronce, para la colombiana María Alejandra Rocha (13 segundos y 97 centésimas).

Hasta este martes el medallero de los Juegos Bolivarianos sigue en dominio de Colombia, con 234 metales, de los cuales 96 son oros. Le sigue Venezuela con 196 medallas, de ellas 63 oros, y Perú, con 174 preseas, entre ellas 49 oros. República Dominicana se sitúa en la séptima posición con una cosecha de 37 medallas, de ellas siete de oro.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebran del 22 de noviembre al 7 de diciembre en Ayacucho y Lima con la participación de más de 4.000 deportistas de 17 países, para quienes es la primera cita del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028.

