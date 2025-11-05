El serbio Novak Djokovic, primer favorito, regresó este martes a la competición con un convincente triunfo ante el chileno Alejandro Tabilo, al que nunca había podido ganar hasta ahora, por 7-6 (3) y 6-1, y accedió a los cuartos de final del torneo de Atenas.

El ganador de veinticuatro Grand Slam, con la mirada puesta en las Finales ATP que comienzan la próxima semana en Turín, tardó una hora y 41 minutos en doblegar al sudamericano, con el que había perdido las dos veces en las que se habían enfrentado, ambas en tierra, el año pasado en el Masters 1.000 de Roma y este 2025 en el Masters 1.000 de Montecarlo.

La resistencia de Tabilo solo duró un set. El pulso acabó al término del 'tie break' de la primera manga que ganó el serbio. Después, el chileno se hundió y todo fue más fácil para Djokovic, que por primera vez juega en Grecia.

A la tercera fue la vencida para el quinto jugador del mundo, que no jugaba en el circuito desde que perdió con el monegasco Valentin Vacherot en las semifinales del Masters 1.000 de Shanghai el pasado 11 de octubre.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Después disputó dos encuentros, el 16 y el 18, en la exhibición Six Kings Slam contra Jannik Sinner y el estadounidense Taylor Fritz, ante el que se retiró.

Ganador este año en Ginebra, donde amarró el título 100 de su carrera, Djokovic da brillo a este torneo que irrumpe en el calendario, de categoría 250, y que le sirve de preparación para las Finales de la próxima semana que reúne a los ocho mejores de la temporada y que ha conquistado siete veces en su carrera.

No hubo roturas en la primera manga, que se resolvió en el desempate. Después, pudo romper Tabilo en el primer juego del segundo set, pero no lo permitió el jugador de Belgrado de 38 años, que logró la rotura esperada en el cuarto juego para alcanzar una brecha de 3-1 que después agrandó. Ganó cinco juegos seguidos y cerró el triunfo.

Djokovic se enfrentará en la siguiente ronda, en cuartos de final, contra el ganador del duelo entre el estadounidense Eliot Spizzirri y el portugués Nuno Borges.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más