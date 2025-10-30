COLIMDO.- La tenista dominicana Daniela Castillo Macario avanzó a los cuartos de final de la Copa La Zarina J30 Cabarete, que se juega esta semana con más de 100 jugadores de 20 países, en las canchas de tenis de Sea Horse Ranch, en Cabarete, Puerto Plata.

Castillo Macario, tres del torneo, dio cuentas con sets de 6-1 7-6(4), sobre la estadounidense Adriella Samabaly, para meterse en los cuartos de final.

Mientras que en dobles, Paz Cabral, la criolla junto a la argentina Milagros Belén, ya están en las semifinales, tras vencer por 5-0 y retiro, a la dupla conformada por la estadounidense Diana Ensignia y Patricia González, de Cuba.

Los partidos de los cuartos de final de sencillos se juegan este jueves, desde las 8:30 de la mañana. No antes de las 11:30, las semifinales de dobles.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El torneo da 30 puntos a los campeones de ambas ramas.

Wilson Joya, de Colombia, es el réferi del torneo, Jordi Vilaró, el director general.

Los eventos organizados por la Fedotenis son gracias a La Zarina, como patrocinador oficial; Gencloben, Hard Rock Café Puerto Plata, Millennium Resort & Spa, Fedotenis, ITF y Dwight Global Online.