La dominicana Dahiana Ortiz y el cubano Ottoniel Onate Araújo dominaron la primera jornada del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Levantamiento de Pesas, donde se disputan todas las plazas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Ortiz, en los 48 kilogramos, otorgó al país medallas de oro en arranque (86 kilos), envión 107 y total, con 193.

El segundo lugar le correspondió a la venezolana Patricia Mercado Mendoza con 78 kilogramos en arranque, 90 en envión para un total de 168 kilos en la competencia que se desarrollarán hasta el próximo sábado y que se celebra en honor a Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, miembro del Comité Olímpico Internacional y expresidente del Comité Olímpico Dominicano.

La cubana Ludia Montero Ramos quedó tercera tras registrar una alzada de 73 en arranque, 88 en envión para un total de 161.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Onate Araújo se llevó las tres medallas de oro de la categoría de los 60 kilogramos masculino. El antillano logró un arranque de 117 kilos, 145 en envión y un total de 262.

El colombiano Ferrer Arterta terminó en la segunda posición con un total de 259 Kilos (117 en arranque y 142 en envión) y en tercer puesto concluyó el puertorriqueño Howard Rocha, con 253 kilogramos (11 en arranque y 142 en envión).

El dominicano Luis García terminó con un total de 245 kilogramos para ocupar el séptimo lugar. En arranque logró 110 kilos y concluyó en cuarto lugar, pero en envión sólo alcanzó 135 y fue séptimo de nueve participantes.

Las competencias del evento se realizan en jornadas matutinas comenzando a las 10:00 de la mañana, y en horas vespertinas y nocturnas, desde las 2:00 de la tarde.

Casi 250 deportistas, entre ellos 161 atletas, un récord del evento, viajaron a suelo dominicano para estar presentes en el certamen. El resto de los visitantes lo integran un personal de 50 oficiales de equipos, como delegados técnicos, dirigentes de federaciones, entrenadores y preparadores físicos.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más