Cristiano Ronaldo volvió a escribir su nombre en los libros de récords del fútbol mundial al convertirse en el primer jugador en marcar goles en seis Copas del Mundo diferentes. El astro portugués logró la histórica hazaña este martes durante el partido entre Portugal y Uzbekistán correspondiente al Mundial de 2026.

Con su anotación, Ronaldo amplió una marca que ya había establecido en Catar 2022, cuando se convirtió en el primer futbolista en anotar en cinco ediciones distintas del torneo. Ahora, el delantero suma goles en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026.

A sus 41 años, el capitán de Portugal continúa desafiando el paso del tiempo y agregando nuevos capítulos a una de las carreras más exitosas en la historia del deporte. Su longevidad y rendimiento al más alto nivel le han permitido mantenerse como una pieza importante de la selección portuguesa durante dos décadas.

La anotación también llega en un torneo en el que Ronaldo comparte otro hito histórico al disputar su sexta Copa del Mundo, una cifra que ningún otro jugador había alcanzado anteriormente. Su presencia en la máxima competición de selecciones sigue siendo sinónimo de récords y momentos memorables.

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Con este nuevo logro, Cristiano Ronaldo reafirma su legado como una de las mayores leyendas del fútbol mundial. Mientras Portugal busca avanzar en el torneo, el delantero sigue ampliando una colección de marcas que parece no tener fin.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más