La selección de Portugal consiguió una contundente victoria de 5-0 sobre Uzbekistán en la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026, en un encuentro liderado por Cristiano Ronaldo, quien anotó dos goles y volvió a ser determinante para el conjunto luso.

El capitán portugués abrió el marcador al minuto 6 y amplió la ventaja al 39 para completar su doblete. Entre ambas anotaciones apareció Nuno Mendes, quien marcó al minuto 17 para colocar el 2-0 y encaminar una noche tranquila para los dirigidos por Roberto Martínez.

En la segunda mitad, Portugal mantuvo el control del partido y aumentó la diferencia gracias a un autogol del portero Abduvakhid Nematov al minuto 60, en una jugada desafortunada para la selección uzbeka cuando intentaba despejar un balón dentro del área.

La goleada se completó al minuto 87 con una gran definición de Rafael Leão, quien aprovechó un balón suelto en el área para colocar el 5-0 definitivo y sellar una actuación dominante de los europeos.

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Con los goles de Cristiano Ronaldo (6 y 39), Nuno Mendes (17), el autogol de Nematov (60) y Rafael Leão (87), Portugal sumó tres puntos vitales para acercarse a los octavos de final, mientras Uzbekistán quedó al borde de la eliminación en su histórica primera participación mundialista.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más