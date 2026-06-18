Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nació el 5 de febrero de 1985 en Funchal, Madeira, Portugal. Su carrera comenzó en el Sporting de Lisboa antes de dar el salto al Manchester United, donde inició una trayectoria que posteriormente lo llevó al Real Madrid, Juventus y Al-Nassr, consolidándose como uno de los máximos goleadores de todos los tiempos.

El delantero portugués ha ganado cinco Balones de Oro, múltiples títulos de liga en Inglaterra, España e Italia, además de cinco Ligas de Campeones de Europa. Con la selección portuguesa levantó la Eurocopa de 2016 y la Liga de Naciones de la UEFA, convirtiéndose en el máximo referente del fútbol de su país.

A sus 41 años, Ronaldo sigue compitiendo al máximo nivel y disputa en 2026 su sexta Copa del Mundo, una cifra sin precedentes para un jugador de campo. Su permanencia en la élite responde a una estricta preparación física y a una disciplina que le ha permitido extender una carrera extraordinaria.

Con el paso del tiempo ha adaptado su estilo de juego, pasando de ser un extremo explosivo a convertirse en un delantero centro con gran capacidad de definición y un excepcional juego aéreo.

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La esperanza de Portugal

Portugal espera que su capitán aporte liderazgo, personalidad y goles en los partidos de máxima exigencia. Aunque ya no posee la velocidad de sus mejores años, su olfato goleador y experiencia en grandes escenarios continúan siendo armas fundamentales para una selección que aspira a luchar por el título mundial.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más