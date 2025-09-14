El estadounidense Terence Crawford dio una clase maestra de buen boxeo para derrotar este sábado por decisión unánime al mexicano Saúl 'Canelo' Alvarez y despojarlo de los títulos mundiales de peso súper mediano.

Crawford, que aceptó el reto de subir dos divisiones, se impuso con tarjetas de 116-112, 115-113, 115-113.

Veloz como un felino, con movimientos laterales con los que escapó del ataque de su rival, el de Nebraska desconcertó al de Guadalajara, que por momentos hizo daño con su recto de derecha, pero recibió mucho castigo.

Después de casi dos minutos de baile, hubo algunos tímidos intercambios en el primer asalto, sin ventaja para ninguno.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En el segundo, el mexicano salió a proponer y llevó la iniciativa, aunque hizo poco daño, algo parecido al tercer asalto en el que Crawford encontró un buen golpe de repuesta que hizo impacto en la anatomía del mexicano.

A partir de ahí, Crawford insistió con el 'jab' y se cuidó de la potente derecha de Álvarez, que terminó el episodio con inflamación en un ojo.

El estadounidense llegó a la mitad con ventaja después de pegar los mejores golpes en el sexto 'round'. Desesperado, 'Canelo' atacó, sin embargo, recibió buenos impactos zurdos de Terence, con una admirable defensa después de dañar con el 'jab'.

En el octavo el mexicano tuvo una ligera mejoría, pero en el noveno, otra vez Crawford tuvo la iniciativa en el centro del ring e hizo fallar al mexicano, parado sin tirar golpes en gran parte del 'round'.

En el undécimo asalto, el monarca de los súper medianos salió a forzar el pleito, pero se encontró con un oponente con excelente preparación física y buenos contragolpes, lo cual le impidió emparejar la acciones.

Terence Crawford sumó su cuadragésima segunda victoria consecutiva, 31 de ellas por nocaut, y 'Canelo' sufrió su tercer revés, con 63 triunfos, 39 antes del límite, y dos empates.

"Una derrota no me define; he hecho mucho como profesional, tengo un gran legado. Mi respeto para Crawford", dijo Saúl Álvarez, que a los 35 años ha comenzado a dar muestras de que podría estar cerca de su final como púgil profesional.